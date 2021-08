Seks er kommet til skade i ulykke - to alvorligt

Seks personer er indlagt efter en trafikulykke fredag eftermiddag ved Vindekilde i Odsherred. To er i kritisk tilstand, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet oplyser på Twitter, at to biler er kørt frontalt sammen. Det er sket i forbindelse med et venstresving i T-krydset, hvor Dragsmøllevej munder ud i Kalundborgvej.

Politiet har tilkaldt en teknisk ekspert - en bilinspektør - til at bistå ved undersøgelsen af ulykken.

Krydset vil være afspærret frem til klokken cirka 20 fredag aften, mens politiet arbejder på stedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/