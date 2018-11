Sådan fører du en meningsfuld samtale med familiemedlemmer og venner, du er politisk uenig med

Den politiske kløft er stor i USA. Derfor forsøger den tværpolitiske borgergruppe Better Angels (Bedre engle) at bygge broer mellem konservative og liberale amerikanere. Gruppen har følgende råd til dem, der gerne vil ”tale på tværs af den politiske kløft”

1. Lad være med at tro, at du kan overbevise den anden person om at ændre sine grundlæggende holdninger og overbevisninger.

2. Lad være med at forvente, at I vil nå til enighed om kendsgerninger, eller at samtalen altid vil følge en vis logik.

3. Lad være med at forvente, at din samtalepartner vil være lige så åbensindet som dig selv.

4. Husk, at respekt, nysgerrighed og åbenhed ofte fremkalder det samme i den anden person.

5. Ingen skal tabe ansigt – ingen skildres som dumme, blinde, snæversynede eller forudindtagede.

6. De fleste mennesker har nogle fælles værdier og bekymringer, der kan graves frem.