Seks mænd i bandesag får ændret livstid til frifindelse

Seks mænd fra bandemiljøet frifindes fredag af Østre Landsret i en sag om drabsforsøg. I byretten fik de fængsel på livstid.

En syvende mand er derimod skyldig i at have forsøgt at dræbe to personer fra banden Loyal To Familia i Måløv 17. maj 2020.

Samtlige tiltalte har relation til en bande, som kaldes Husumgruppen. I sagen var de tiltalt for tre gange at have forsøgt at dræbe modstandere i Loyal to Familia.

En af de tiltalte placerede en gps-tracker på en VW Golf, som en mand fra LTF kørte i.

Men landsretten finder i den opsigtsvækkende dom, at anklageskriftet ikke er tilstrækkeligt præcist, hvad angår de to første af de påståede drabsforsøg.

Retsplejeloven kræver, at den kriminelle gerning beskrives, men det mangler, fastslår landsretten.

Desuden baseres frifindelsen for de seks vedrørende det tredje og sidste drabsforsøg på, at beviserne ikke er tilstrækkelige.

Ved domsafsigelsen genlyder retssalen i landsretten nær Orientkaj i Københavns Nordhavn flere gange af klapsalver fra de pårørende og bekendte, der fylder tilhørerpladserne ud.

En enkelt af de tiltalte er som nævnt skyldig. Det er en 25-årig svensk statsborger. Han får fastsat sin straf senere fredag.

Sagen vedrørende ham gælder affyringen af i alt 26 skud om aftenen 17. maj 2020 i Måløv. De seks skud ramte Golfen, som to LTF'ere kørte i.

Flere forsvarere kalder afgørelsen meget markant. De mener, at den vil få konsekvenser for andre sager.

/ritzau/