Seks personer tiltalt for hvidvask i Danske Banks estiske filial

Den estiske statsanklager rejser tiltale mod seks personer for hvidvask i Danske Banks estiske filial.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De seks personer er blevet tiltalt for hvidvask af mindst 1,6 milliarder dollar og 6 millioner euro, skriver Reuters.

Det svarer til henholdsvis cirka 10,9 milliarder kroner og 44,7 millioner kroner.

De seks personer er tidligere ansatte i Danske Banks estiske afdeling, siger Maria Entsik, der er statsanklager i Estland, ifølge Reuters

Det fremgår ikke, hvilke stillinger de seks personer har besiddet i filialen.

De er tiltalt for forsætligt at have skjult de reelle ejere af midler, der menes at stamme fra kriminalitet. Det skal være sket under pengeoverførsler i den estiske afdeling af Danske Bank.

I anklageskriftet henvises der til otte forbrydelser i Rusland, Aserbajdsjan, Schweiz, USA og Iran. Det oplyser statsanklagerens kontor ifølge Reuters.

Ifølge det estiske public service medie ERR er der tale om fem mænd og en kvinde. De skal have ifølge ERR have deltaget i hvidvask gennem bankens filial fra 2007 til 2015.

Her har de ifølge anklageskrifter bistået med råd til, hvordan hvidvasken rent praktisk kunne gennemføres, samt hvordan man kunne skjule sporene fra hvidvaskningen.

Det fremgår ikke, hvilken strafferamme estisk lovgivning har for de anklager, der rejses i anklageskriftet.

Danske Bank har tidligere indgået forlig og fået bøder svarende til lidt over 15 milliarder kroner i forbindelse med hvidvask i den estiske afdeling.

Det inkluderer blandt andet en bøde på 3,5 milliarder kroner og konfiskation af 1,25 milliarder kroner i Københavns Byret.

Udgifterne til sagen var stærkt medvirkende til, at banken fik et underskud på 5,1 milliard kroner sidste år.

Ifølge Reuters er der stadig gang i en kriminel undersøgelse i gang af sagen i Frankrig. Derudover er der rejst en række civile sager af blandt andet aktionærer mod banken.

