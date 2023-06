Seks risikerer fængsel og millionbøder for svindel med luksusbiler

En lang række dyre biler af mærker som Porsche, Mercedes og Audi, som blev indregistreret i forbindelse med et nyt syn, var ifølge politiet slet ikke synet.

Spørger man politiet, stammede de fleste formentligt fra kriminalitet, og et nyt stelnummer og en synsrapport skulle hjælpe dem med at ligne lovlige biler.

Sådan lyder det i et anklageskrift mod seks mænd, som Ritzau har fået aktindsigt i. De er tiltalt for forskellige roller i en sag om hæleri og kloning af biler.

Hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har den omfattende sag været omtalt som Operation Dolly.

Kloning af biler går kort fortalt ud på at få stjålne biler til at se lovlige ud. Det gøres ved at fjerne det oprindelige stelnummer og lave et nyt. Derefter får man en synsmand til at lave en falsk synsrapport.

Over det 92 sider lange anklageskrift beskriver anklagemyndigheden hos NSK, hvordan mændene bar sig ad.

Der er blandt andet rejst tiltale for over 40 tilfælde af hæleri. En del af dem er kloning, imens andre blot handler om besiddelse af en bil, som den tiltalte i de tilfælde måtte vide eller formode stammede fra kriminalitet.

I anklageskriftet er det på et tidspunkt beskrevet, hvordan en af de tiltalte - en 36-årig mand - har foranlediget, at en 25-årig tiltalt gav en Porsche Panamera et nyt, falsk stelnummer.

Derudover fik en anden 25-årig 5000 kroner. Han skulle give 4500 kroner af dem videre til en fjerde tiltalt, som var en synsmand i 40'erne. Det var ham, som stod for at udarbejde de falske synsrapporter ifølge politiet.

Selv om der stod, at den pågældende Porsche var blevet synet og ikke havde fejl og mangler i rapporten, kom den aldrig i synshallen.

En femte af de tiltalte - en 38-årig mand - har i det konkrete tilfælde haft bilen fra november 2020 til februar 2021.

I et andet tilfælde af kloning, som er beskrevet i anklageskriftet, skaffede den sjette tiltalte - en 32-årig mand - angiveligt en falsk registreringsattest.

Ud over fængsel lægger anklagemyndigheden også op til, at de tiltalte skal betale bøder på flere millioner, hvis de dømmes skyldige.

Sagen skal behandles ved Retten i Helsingør, hvor der er afsat i alt 26 dage til sagen.

Det første retsmøde er planlagt til januar 2024. Det sidste finder efter planen sted i juni 2024.

/ritzau/