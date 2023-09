Seks svinetransporter forulykket i år: Dyrevenner kræver undersøgelse

En forulykket svinetransport på motorvejen nær Aarhus har mandag skabt kaos og kødannelse i den travle morgentrafik.

Det er ifølge Dyrenes Beskyttelse sjette gang i år, at en svinetransport er havareret på danske veje.

Organisationen opfordrer nu til, at myndighederne kortlægger antallet af ulykker med dyretransporter og analyser årsagerne nærmere.

- Vi skal gøre mere for at forebygge de ulykker, som har store dyrevelfærdsmæssige og menneskelige konsekvenser.

- Derfor bør både branchen og myndighederne sætte fokus på de mange ulykker med grisetransportbiler og systematisk indsamle data om hændelserne, siger dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse Ditte Erichsen i en pressemeddelelse.

Der udbrød mandag morgen brand i dyretransporten mellem motorvejskrydsene Aarhus S og Aarhus V.

Østjyske Motorvej blev efterfølgende spærret i begge retninger, mens slukningsarbejdet stod på.

Det blev af dyrevelfærdsmæssige årsager besluttet at aflive tilskadekomne svin på stedet.

Overlevende svin blev indfanget og anbragt på en anden svinetransport.

- Disse ulykker fører til død og lidelser hos grise. Kvæstede grise kan ligge længe og vente på at blive nødaflivet, og selv for de grise, der ikke umiddelbart er kommet alvorligt fysisk til skade, vil der være timer fyldt med angst, stress og smerte, siger Ditte Erichsen.

Det kan ifølge dyrlægen hurtigt gå galt, når en dyretransport transporterer dyr i flere lag.

- Grise transporteres i mange lag på lastbilerne, og det er derfor indlysende, at netop disse transporter udføres med relativt meget vægt øverst, hvilket ændrer lastbilens tyngdepunkt.

- Det må formodes at gøre det svært at rette op på lastbilen, hvis den kommer ud i en skarp kurve eller kommer til at køre skævt med flere hjul ude i rabatten, siger Ditte Erichsen.

Østjyllands Politi har ikke oplyst nærmere om, hvorfor svinetransporten brød i brand.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at den involverede lastbil er blevet sikret med henblik på nærmere undersøgelser. Ingen personer er på nuværende tidspunkt sigtet, oplyses det.

