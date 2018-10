Frygten for selvbesmittelse

I1800-tallet var der ikke noget der hed seksualundervisning i skolerne. Men formaning om seksualitet prægede alligevel opdragelsen af børn og unge. Både kirken og staten havde interesse i at beskytte ægteskabet som institution. Kirken beskyttede ægteskabet ud fra datidens udbredte kristne idealer om, at sex uden for ægteskabet var syndigt, og staten beskyttede ægteskabet ud fra idealer om sædelighed og dydige samfundsborgere. I den forbindelse var ægteskabet en praktisk foranstaltning, der kunne holde styr på slægterne og sædelighedsnormerne. Det var disse værdier, der prægede opdragelsen af børn og unge i skolen. Med udgangspunkt i en victoriansk seksualmoral fortalte man blandt andet børn og unge om farerne ved sex før ægteskabet og “selvbesmittelse”, som var et andet ord for onani i 1800-tallet. Seksualiteten skulle have et formål, slægtens videreførelse, den skulle ikke være et mål eller en nydelse i sig selv.

En toneangivende skikkelse inden for pædagogik var biskop Gerhard Peter Brammer fra Aarhus Stift. I 1838 udgav han sin ”Lærebog i Didaktik og Pædagogik”, der blandt mange emner kom ind på seksualoplysning. Biskop Brammer skrev bogen til landets lærere, fordi han så skolen som et mere passende sted end kirken at oplyse børn og unge om seksualitet.

Det var ikke kun biskopper, men også læger, der så onani som en farlig beskæftigelse. Lægen Emil Hornemann foreslog i et skrift om skolehygiejne fra 1860 at bygge åbne skolepulte frem for lukkede, så lærerne kunne se, om der foregik noget under pulten. Han ville også lave skoletoiletter i skolegården uden tag, så lærerne kunne sidde oppe i vinduerne og holde øje med, at der ikke foregik noget på toiletterne.

I skolerne havde man mest fokus på drengenes seksualitet, fordi man mente, at de havde en aktiv seksualitet, mens man antog, at piger havde en mere passiv seksualitet.

I slutningen af 1800-tallet voksede byerne, og kønssygdomme som gonoré og syfilis begyndte at sprede sig i Danmark og resten af Europa.