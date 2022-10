Selskab i enorm hvidvask delte kontor i Moskva med Danske Bank

Mens en litauisk kvinde i sommer tilstod at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem en række selskaber i København, afviser en dansk-russisk kvinde, som den litauiske kvinde samarbejdede med og blev oplært af, al snak om ulovligheder.

I et retsmøde i Københavns Byret onsdag er meldingen helt klar fra den 49-årige, da to anklagere fortsætter deres afhøring af hende.

- Jeg vidste og anede det ikke, og jeg har ikke set noget, der kunne vise mig, at der var tale om hvidvask, siger hun.

- Jeg havde ikke adgang til selskabernes konti, og jeg fik ikke information fra revisorerne om, at der skulle foregå hvidvask, siger hun.

Kvinden sidder varetægtsfængslet efter at være blevet udleveret fra Storbritannien. Hun, der har langt gråt hår, taler med tydelig accent.

Tiltalen drejer sig om, at hun i løbet af otte år i to selskaber i København administrerede og indsatte direktører i 40 kommanditselskaber, som lod de enorme beløb rulle gennem konti i Danske Bank i Estland.

Kunderne, der fik oprettet selskaber med adresse i København, var især russiske forretningsmænd.

Anklagerne påstår, at hun vidste, at der var tale om penge, der stammede fra ulovlige aktiviteter, og dermed er der ifølge dem tale om hvidvask.

I København arbejdede hun tæt sammen med litauiske Camilla Christiansen, der i juli erkendte sig skyldig.

Den tilståelse vil senioranklager Rasmus Maar Hansen i onsdagens retsmøde høre den 49-åriges kommentar til.

- Jeg kan fortælle dig, hvorfor hun har tilstået. Efter tre et halvt år i arrest var hun klar til at tilstå, at hun havde slået Jesus Kristus ihjel, lyder det.

Hvidvasksagen har forbindelse til affæren om Danske Banks filial i Estland. Her havde alle 40 selskaber konti. Desuden indgik administrationsselskabet Cph Consulting, som den 49-årige var chef for, en samarbejdsaftale med Danske Banks filial om at drive et repræsentationskontor i Moskva med to medarbejdere.

- De to damer skulle arbejde med at verificere dokumenter og modtage post, forklarer den tiltalte. Danske Bank betalte et beløb, som stort set dækkede omkostninger til løn og husleje.

Udførte de to ansatte også opgaver for dig, vil anklagerne vide.

- De skulle købe billetter til Bolsjoj-balletten for mig. Men jeg husker nok de mest spændende ting, siger hun.

Anklagerne præsenterer hende for en række mails fra Moskva-kontoret til hende. De handler om, at Nikita, Oleg og andre havde været forbi med beløb på for eksempel 1700 og 6550 euro.

Men den 49-årige har svært ved at forklare baggrunden for de enkelte beskeder. Det er efterhånden længe siden, påpeger hun.

I øvrigt afviser hun, at Danske Bank i Estland betalte Cph Consulting for at skaffe de indbringende kunder, der sendte milliarder gennem banken.

Retsmøderne i sagen, hvor også en litauisk mand er tiltalt, begyndte 20. september. Dommen ventes afsagt næste år.

/ritzau/