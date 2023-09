Selskab vil fragte passagerer til Læsø med elfly inden 2030

En ny aftale mellem to danske selskaber og en tysk producent skal være med til at sikre eldrevne fly på indenrigsruter i Danmark inden 2030.

Det siger selskaberne Copenhagen AirTaxi, Copenhagen Helicopter og tyske Væridion i en pressemeddelelse tirsdag.

Parterne har underskrevet aftalen tirsdag.

Den indebærer, at de to danske selskaber skal bidrage med erfaring fra det danske luftrum, mens Væridion skal levere flyteknologien.

Væridion er i gang med at udvikle flyet Microlineren, som skal leveres inden 2030. Det kan fragte ni passagerer ad gangen.

Copenhagen AirTaxi har planer om i første omgang at afprøve flyet på sin rute til Læsø.

- Det vil være oplagt for os som et første step at afprøve Microlineren på vores Læsø-rute, siger Jimmy Arly Larsen, der er Accountable Manager hos Copenhagen AirTaxi.

- Og i forlængelse heraf kontinuerligt udvide vores indenrigsrutenetværk med Microliner-fly.

Væridion tror på, at flyet kommer til at spille en stor rolle i forhold til at få sat fart på den grønne omstilling i luftfartsindustrien.

- Vi tror på, at Norden bliver den første region i verden til at implementere den nye form for lufttransport, som bliver muliggjort med lanceringen af vores 100 procent eldrevne fly, siger Væridion-direktør Ivor van Dartel i meddelelsen.

- Og med Copenhagen AirTaxi og Copenhagen Helicopter har vi fundet de ideelle partnere til at udbrede vores transportkoncept i de nordiske lande – med start i Danmark.

Det forventes, at Microlineren kommer til at kunne blive indsat på ruter, der er op til 500 kilometer lange.

