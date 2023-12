Selskaber opfordres til at undersøge omstridt flytype for mangler

Listen af udfordringer med flytypen 737 Max er i forvejen lang, og den fortsætter med at vokse.

Et unavngiven selskab har nemlig fundet en manglende møtrik i kontrolsystemet på et af sine fly. Derfor opfordres andre luftfartsselskaber til at igangsætte undersøgelser af flytypen.

Det skriver flymediet Check-in.dk.

Det er Boeing, som har produceret flyet, der i samarbejde med den føderale luftfartsmyndighed i USA (FAA) står bag opfordringen.

- FAA vil forblive i kontakt med Boeing og flyselskaberne, mens inspektionerne er i gang, skriver luftfartsmyndigheden i en pressemeddelelse.

Man vil overveje, om der skal foretages yderligere, hvis andre selskaber laver lignende fund.

737 Max-flyet har før været omdrejningspunktet i to flystyrt, der fandt sted i 2018 og 2019 i henholdsvis Indonesien og Etiopien. De kostede flere hundrede mennesker livet.

Det var medvirkende til et internationalt forbud mod brugen af flyet i en periode fra 2019 til 2020.

Problemerne har ikke kun haft konsekvenser for Boeings renommé, men har også ført til forlig i milliardklassen.

I januar 2019 blev der indgået et forlig med den amerikanske stat, som indebar, at selskabet skulle betale et beløb svarende til 15 milliarder kroner.

I Norden er det kun Icelandair, Norwegian og TUIfly Nordic, der er operatører af denne flytype.

Norwegian fik ifølge Check-in.dk leveret sit 20. fly af slagsen for blot en uge siden.

Blandt de største operatører af flyet findes American Airlines og United Airlines. Ingen af dem forventer, at undersøgelserne vil føre til driftsforstyrrelser, lyder det.

