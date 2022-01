Selskabet bag Parken overvejer at sælge nationalarenaen

Parken på Østerbro i København kan stå over for at få en ny ejer.

Selskabet bag Parken vil nemlig afsøge mulighederne for et helt eller delvist salg af sine ejendomme, herunder Parken.

- I forbindelse med den igangværende udskilning af selskaberne, som vi løbende har meldt ud, står vi nu i en situation, hvor det giver rigtigt god mening at afsøge et helt eller delvist frasalg af vores ejendomme i Parken og Lalandia, som alle er meget attraktive for investorer eller partnere.

Også Danmarks fodboldlandshold har Parken som sin primære hjemmebane. Parken er da også kendt som den danske nationalarena.

Det er dog ikke skrevet i sten, at et salg af ejendomme vil finde sted.

- Det er afgørende for os, at vi finder de rigtige investorer eller partnere, så vi samlet set skaber de rette forudsætninger for fremover at udvikle både F.C. København og Lalandia.

- Vi ser fortsat stort vækstpotentiale i både Lalandia og FCK, og det kan vi skabe bedre mulighed for at forløse ved et helt eller delvist salg af ejendomsporteføljen, siger Allan L. Agerholm.

/ritzau/