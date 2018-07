Psykiatrien slår alarm: Psykisk syge bruger læges opskrift på selvmord

Jeg kan ikke lade hensynet til undtagelsestilfælde veje tungere end hensynet til de mange lidende mennesker, siger lægen.

Flere psykisk syge patienter fra Østjylland er tidligere på sommeren blevet indlagt på psykiatrisk hospital i Risskov efter at have forsøgt at begå selvmord. Det bekræfter hospitalet over for DR P4 Østjylland.

Patienterne har fulgt en detaljeret opskrift, som den fynske læge Svend Lings har offentliggjort på nettet.

Formålet er ifølge Svend Lings, som har fået frataget sin autorisation, at hjælpe uhelbredeligt syge med at begå selvmord. At psykisk syge patienter nu også har fundet frem til listen, får ikke Svend Lings til at fjerne den.

- Jeg hjælper de stakkels mennesker, der ligger og lider til ingen verdens nytte, og som er legemligt syge. At der så undtagelsesvist forekommer andre tilfælde - det kan jeg ikke udelukke - men det tæller ikke så tungt for mig, siger Svend Lings til DR P4 Østjylland.

- Jeg kan ikke lade hensynet til den slags undtagelsestilfælde veje tungere end hensynet til de mange lidende mennesker, der ikke kan blive hjulpet ud af denne verden på trods af en livsødelæggende sygdom.

De psykiske syge patienter nåede ikke at gennemføre deres selvmordsforsøg og blev efterfølgende indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor de kom i behandling.

Det vækker kritik hos Per Jørgensen, lægefaglig direktør i Region Midtjylland, at en læge rådgiver om, hvordan man tager sit eget liv.

- Mange mennesker med psykisk sygdom, der har selvmordsovervejelser, er i virkeligheden i tvivl om, hvorvidt de skal gøre alvor af deres tanker. Hvis man så med et klik på computeren kan finde frem til, hvordan man meget let kan gøre det - så er det i helt modstrid med den måde, vi arbejder på, siger han til DR P4 Østjylland.

Psykiatrisk Hospital har derfor valgt at indberette episoderne til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Der må være nogen myndigheder, der går i kamp med at forhindre, at psykisk syge skal følge deres uheldige tanker om at tage deres liv, siger Per Jørgensen.

I SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, er formand Knud Kristensen enig.

- Det springende punkt er jo: Skal vi gøre det lettere for psykisk syge mennesker, der i en kortvarig affekt får en impuls til at tage deres liv, at gøre det, siger han.

SIND-formanden mener, at Svend Lings burde pege på alternativer, når folk søger råd.

- I det mindste kan man da de steder, hvor ulykkelige mennesker leder efter redskaber, med store bogstaver fortælle, at der er hjælp at hente. På Golden Gate Bridge er der færre selvmord, efter der kom et skilt op, hvor der blot står "Der er håb!" og telefonnummeret på en hjælpelinje, siger Knud Kristensen til DR P4 Østjylland.

Læge Svend Lings er tiltalt i en straffesag og risikerer op til tre års fængsel for at have hjulpet en person med at begå selvmord.