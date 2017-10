Det kræver mod at åbne sig for ny intimitet og kærlighed

En pragtfuld film om to enliges samvær beriger og varmer ligesom de nye par, der finder sammen i det virkelige liv

Det var et tilfælde forleden aften, at jeg kom til at se en film, jeg slet ikke havde planlagt at se. Men pludselig var den i gang i stedet for den serie, jeg søgte efter på Netflix. Da skuespillerne viste sig at være Jane Fonda og Robert Redford på henholdsvis 79 og 81 år, så måtte jeg lige se, hvad denne nye film handlede om. De to roller i filmen, Addie og Louis, har været naboer gennem mange år. Addie har boet i samme hus med mand og børn i 48 år. De er begge alene, og man forstår, at det har de været ganske længe. Men de kender dårligt nok hinanden. En dag tager Addie mod til sig og går hen til Louis og ringer på døren. Da hun kommer ind i hans stue med det tændte tv som eneste selskab, har hun meget svært ved at få fortalt, hvorfor hun er kommet. Men endelig kommer det: ”Nætterne er det værste, synes du ikke? Har du lyst til, at vi skal prøve at sove sammen? Altså bare sove sammen. Alt det andet interesserer mig ikke længere.” Tavshed. Lang pause. Filmen er i gang.

På amerikansk hedder filmen ”Our Souls at Night”, direkte oversat ”Vore sjæle om natten”.

De to verdenskendte skuespillere er fremragende, og med deres lidt stive, langsomme bevægelser i kraft af deres egen alder, bliver filmen så overbevisende. I omtalen og seeres anmeldelse af filmen står blandt andet, at den måske er spildt på yngre seere. Men hos ældre seere som mig går den lige i hjertekulen. Efter betænkningstid ringer Louis til Addie og siger, at han gerne vil prøve at sove sammen med hende den næste aften, og han møder op med den tækkelige pyjamas i en brun papirspose.