Charlotte Strandgaard: "Gud ånder på øjet, når det græder”

Charlotte Strandgaard bærer B.S. Ingemanns ord med sig, fordi de er et enkelt budskab om, at vi ikke er alene

Salmelinjen, som har fulgt Charlotte Strandgaard gennem hele livet, er fra B.S. Ingemanns ”Nu titte til hinanden” fra 1837.

”Ordene giver ro, når de fortæller, at der er en, der vil trøste. Ingemann er rigtig god til sådanne enkle, tydelige og smukke linjer. Man kan næsten se for sig, at Gud vil ånde på øjet, når det græder. Hvis et lille barn græder, og moderen puster der, hvor det gør ondt, ser man også straks, hvordan det trøster,” siger forfatteren.

Charlotte Strandgaard kommer fra et grundtvigiansk hjem, faderen var den kendte litteraturhistoriker, forfatter og modstandsmand Jens Kruuse. Men som 20-årig meldte hun sig i raseri ud af folkekirken.

”Før vores søn Hans skulle døbes, sagde vi i samtalen med præsten, at vi ikke var sikre på, vi kunne love at opdrage ham i den kristne tro, men at mine forældre gerne både kunne og ville. Jeg syntes egentligt, det var ærligt, at vi gav udtryk for, at vi ikke vidste, om vi kunne klare opgaven, og at vi havde nogle andre, der kunne. Men det forstod han bestemt ikke. Så gik vi med drengen, uden at han blev døbt, og meldte os ud af folkekirken,” siger Charlotte Strandgaard og uddyber.

”Man er altså også udmattet efter en fødsel. Jeg havde pakket mig selv og drengen ind og var kommet hele vejen og fået formuleret mig, og så var præsten sådan.”

Dengang i 1960’erne ”med marchen mod atomkraft og alle demonstrationerne”, havde hun heller ikke indset, ”at socialisme og evangelierne passede fint sammen,” som hun formulerer det