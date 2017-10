Hop rundt til flere hundrede danske øer

Sammen med sin hustru har tidligere minister og sognepræst Flemming Kofod-Svendsen i mere end 10 år besøgt ø efter ø i Danmark. Ø-hopping giver unikkeoplevelser og et vigtigt indblik i den danske befolkning, lyder budskabet

”I kan bare lægge 600 kroner i kontanter under hovedpuden, når I tager af sted igen.”

Sådan sagde den private udlejer, da tidligere minister og sognepræst Flemming Kofod-Svendsen for nogle år siden bookede en ferielejlighed på Tunø. Ejerne var ikke selv hjemme, da ægteparret Kofod-Svendsen ankom, men de kunne bare gå ind. Døren var ikke låst, og pengene for leje af lejligheden kunne de lægge under hovedpuden. For her på Tunø stoler vi på hinanden, lød beskeden.

Hovedpudehistorien står klar i erindringen, når 73-årige Flemming Kofod-Svendsen fortæller om flere års øhop i Danmark. Sammen med sin hustru, teolog Inger Margrethe Kofod-Svendsen, har han besøgt i omegnen af 60 danske øer.

”På en ø er det rigtig ferie. Her drosler vi helt ned, og hver eneste ø har givet os en ny oplevelse. Det er en bid af Danmark,” siger Flemming Kofod-Svendsen, der oprindeligt selv er fra Bornholm, men som har boet i Birkerød og nu Vanløse i mange år.

Flemming Kofod-Svendsen har haft en stor interesse for sit fædreland, siden han var helt ung, og derfor vil han også gerne lære så mange hjørner som muligt af Danmark at kende. Ifølge ham er det oplevelser som den på Tunø, der giver en vigtig forståelse for livet på øerne.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i alt findes 394 øer i Danmark inklusive Sjælland og den jyske halvø. Heraf er cirka 74 beboede. Men om der bor mennesker på øerne eller ej, betyder ikke det store for ægteparret Kofod-Svendsen, så længe man kan komme dertil med offentlig transport. Og indtil videre mangler ægteparret at besøge tre øer på deres liste: Romsø, Hjortø og Birkholm. Hvornår de lige får tid til at aflægge øerne et visit, ved Flemming Kofod-Svendsen ikke endnu, men det bliver i forlængelse af andre ærinder. For oftest besøger de øerne, mens de alligevel befinder sig i nærheden.