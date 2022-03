Serieforbryder får forvaring for voldtægtsforsøg og vold

Igen og igen har en nu 33-årig mand brudt loven og udsat andre mennesker for voldtægtsforsøg, vold og trusler.

Og han er så farlig, at han kan se frem til fængsel på ubestemt tid, efter at Retten i Odense har idømt ham forvaring.

Dommen faldt mandag og fulgte anklagemyndighedens påstand.

- Det er vi selvfølgelig glade for, siger anklager Peter Nygaard-Hansen tirsdag.

- Vi mente, at han er så tilpas farlig, at en tidsbestemt straf ikke er tilstrækkelig. Når man får en forvaringsdom er den tidsubestemt. Derfor bliver han først lukket ud igen, når det er forsvarligt, og ikke bare fordi man rammer en bestemt dato. Det mente vi, var det rigtige i denne situation, siger han videre.

Forvaring er en særlig sanktion, som bruges, når en person har begået personfarlig kriminalitet og skønnes at være så farlig for sine omgivelser og samfundet, at en almindelig fængselsstraf ikke er nok.

33-årige Danny Jessen har en mere plettet straffeattest end de fleste.

Siden de unge år har han været på kant med loven adskillige gange og været både fængslet og anbragt på en psykiatrisk afdeling.

Som teenager blev han blandt andet dømt for at have stukket en kniv i maven på en 16-årig pige. Selv var han 19 år på gerningstidspunktet.

Med dommen mandag er han blevet kendt skyldig i blandt andet to voldtægtsforsøg, vold, trusler og vidnetrusler samt ulovlig tvang.

Derudover er han dømt for trusler og vold mod offentligt ansatte.

Det er en bred flok af personer, der har været udsat for Danny Jessens ugerninger. Blandt ofrene er en ekskæreste, fængselsbetjente, ansatte på en psykiatrisk afdeling og nogle af hans medpatienter.

De mange forhold har fundet sted fra oktober 2019 og frem til august 2021.

En af forbrydelserne begik han under et flugtforsøg fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor han var indlagt på det pågældende tidspunkt.

Danny Jessen har anket dommen. Han vil frifindes for forhold, han ikke har erkendt, og derudover går han efter en mildere dom. Derfor ryger sagen nu videre til Østre Landsret.

Indtil da bliver den 33-årige mand bag tremmer som varetægtsfængslet.

/ritzau/