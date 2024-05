Servicegiganten ISS løfter sin omsætning efter prisforhøjelser

Den danske servicegigant ISS, der står for alt fra rengøring til kantinedrift og vagtservice, omsatte i årets første kvartal for 20,1 milliarder kroner.

Det viser en handelsopdatering fra selskabet torsdag morgen.

Dermed har selskabet i perioden realiseret en organisk vækst på seks procent.

Organisk vækst er et udtryk for udviklingen i en virksomheds omsætning eller overskud fraregnet udsving i valutakurser og opkøb af virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan dermed give et mere retvisende billede af, hvorvidt en virksomhed reelt vokser eller går tilbage.

- Jeg er glad for, at vi fik en lovende start på året med robust organisk vækst og fortsatte forbedringer, siger topchef Kasper Fangel i regnskabet.

- Vi har styrket vores operationelle eksekvering på vores markeder, og de forventede finansielle resultater er ved at blive realiseret.

Det er primært prisforhøjelser, der er forklaringen på væksten, lyder det i torsdagens udmelding.

Det har været nødvendigt at løfte priserne for at imødekomme højere lønninger, skriver ISS.

/ritzau/