Sex, gæld og intriger førte ifølge anklager til drab på familiefar

40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev sidste sommer dræbt, og liget blev efterfølgende pakket ind i plastik og efterladt i en skov nord for Randers.

Fredag er det retlige efterspil i gang ved Retten i Randers. Her er fire personer – to mænd og to kvinder – tiltalt for drabet på familiefaren.

De kendte alle den dræbte, fremgår det af specialanklager Jesper Rubows forelæggelse.

En af de tiltalte, en 39-årig kvinde, havde ifølge anklageren en kæresterelation til den afdøde.

På gerningstidspunktet ventede hun ifølge Jesper Rubow barn, og den 40-årige er ifølge anklageren beviseligt far til barnet.

Det på trods af at kvinden var og fortsat er gift med en 40-årig mand, som også er tiltalt i sagen.

Ifølge Jesper Rubow har flere af de involverede haft seksuelle relationer til hinanden.

- Der har været intriger og seksuelle relationer både før, men også i nutiden. Flere af de involverede har nok spillet på flere heste, hvis man kan sige det sådan, lyder det fra anklageren.

Der er ifølge Jesper Rubow også opstået ”intern gæld mellem flere af personerne”.

En 26-årig mand har tidligere tilstået medvirken til drabet. Han blev i januar idømt 12 års fængsel.

Den tiltaltes forklaring foregik dengang bag lukkede døre.

Men på den åbne del af retsmødet sagde anklageren, at "det reelt er et drab, der er begået mod betaling - underforstået sletning af gælden”.

Den 26-åriges tilståelse er ikke den eneste, der er faldet i sagen.

I december sidste år erkendte en 37-årig mand at have modtaget 28.000 kroner for at have givet råd og instrukser om, hvordan man kunne bortskaffe liget. Han blev idømt seks måneders fængsel.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev ifølge anklageskriftet dræbt med slag med et metalrør og kvælning.

Hele tre gange blev han ifølge anklageskriftet lokket ud til en adresse i Nimtofte på Djursland, hvor han blev udsat for drabsforsøg.

Det lykkedes ham at undslippe i de tre tilfælde.

Men torsdag 14. juli klokken 16.30 blev han ifølge anklageskriftet slået ihjel.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige i de alvorligste anklager om drab og drabsforsøg.

To af de tiltalte - den 40-årige mand og en 24–årige kvinde - erklærer sig skyldig i usømmelig omgang med lig og bortskaffelse af beviser.

Den 39–årige kvinde nægter sig skyldig i alle anklager.

Ingen af de fire tiltalte har endnu haft lejlighed til at forklare sig. Det ventes at ske, når anklageren er færdig med sin forelæggelse.

Der ventes dom i sagen 23. juni.

