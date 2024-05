Shahs direktør og skatteeksperter har indgået millionforlig

Fire af den svindeltiltalte Sanjay Shahs nærmeste medarbejdere og samarbejdspartnere har indgået forlig med Skattestyrelsen.

Det skriver DR.

Forligene betyder ifølge DR's oplysninger, at Skattestyrelsen får et par hundrede millioner kroner tilbage i den danske statskasse.

De fire personer er Anne Stratford, som overtog Shahs rolle som direktør i Solo Capital, hans to skatteeksperter Gerard O'Callaghan og Priyan Shah og medarbejderen Edo Barac.

Det har tidligere været fremme, at Skattestyrelsen har indgået en række forlig forud for en civil retssag i London.

Oprindeligt havde Skattestyrelsen sagsøgt over 100 personer, men der var kun 64 sagsøgte, da retssagen gik i gang i april.

Skattestyrelsen forsøger at få erstatning i London efter sagen om svindel med refusion af udbytteskat, som kostede den danske statskasse over 12 milliarder kroner.

Det er den sag, hvor de danske myndigheder mener, at finansmanden Sanjay Shah er hovedmand.

Retssagen mod Sanjay Shah er i øjeblikket i gang i Retten i Glostrup. Det næste retsmøde i sagen er 10. maj.

Skattestyrelsen bekræfter over for DR, at styrelsen har indgået forlig i udbyttesagen.

Den ønsker af hensyn til fortrolighed ikke at oplyse, hvad forligene præcist indeholder.

Men styrelsen skriver i et skriftligt svar til DR, at den samlet har indgået 25 forlig, som beløber sig til 2,4 milliarder kroner inklusiv renter.

Anders Nemeth, som er advokat for Anne Stratford i Danmark, bekræfter over for DR, at hans klient har indgået forlig.

Anne Stratford har tidligere været sigtet i Danmark. Men den sigtelse har anklagemyndigheden frafaldet.

Det er ikke lykkedes DR at få en kommentar fra hverken Edo Barac, Priyan Shah eller Gerard O'Callaghan.

