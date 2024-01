Shahs formodede hjælper fængsles indtil dom i udbytteskattesag

Anthony Mark Patterson, der menes at have været Sanjay Shahs højre hånd i sagen om svindel med udbytteskat, skal sidde varetægtsfængslet, indtil der er afsagt dom i sagen mod ham og Shah.

Det har en dommer ved Retten i Glostrup afgjort fredag, oplyser Pattersons advokat, Henrik Stagetorn.

Retssagen begynder 29. februar, men det er foreløbig uklart, hvornår der er dom. Indtil videre har Retten i Glostrup afsat retsdage fra februar indtil september. Men sagen ventes ikke afgjort i løbet af et halvt år.

52-årige Anthony Mark Patterson er anklaget for medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 8,9 milliarder kroner.

Han har været varetægtsfængslet siden sidste sommer, da han blev udleveret til Danmark.

I samme sag er 53-årige Sanjay Shah tiltalt for groft bedrageri for ni milliarder kroner, som han ifølge anklagemyndigheden fik udbetalt som refusion for udbytteskat, der aldrig var blevet betalt.

Desuden skal de to have forsøgt at begå bedrageri for en halv milliard kroner.

Sagen om uberettiget refusion for udbytteskat er den hidtil største sag om bedrageri mod de offentlige kasser i Danmark.

Sagens hovedperson, Sanjay Shah, blev udleveret til Danmark fra Dubai i december 2023. Han er ligeledes varetægtsfængslet.

Fristen for Shahs fængsling udløber 31. januar.

Sagen om svindel med udbytteskat blev kendt af offentligheden tilbage i 2015, da det kom frem, at statskassen havde mistet i alt 12,7 milliarder kroner i form af uberettiget refusion.

Foruden sagen mod Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson er der rejst tiltale mod den britiske finansmand Guenther Klar.

Guenther Klar er tiltalt for at have svindlet statskassen for 320 millioner kroner. Hans sag begyndte i november og fortsætter i januar.

Derudover er tre briter og tre amerikanere tiltalt for bedrageri for 1,1 milliard kroner. Deres sag er endnu ikke berammet.

