Shahs hjælper luftede bekymringer - blev forsikret om legalitet

1. marts blev han dømt for at medvirke til langt størstedelen af det bedrageri, Sanjay Shah er tiltalt for, og onsdag vidner Anthony Mark Patterson så i retssagen mod sin tidligere chef, som menes at have begået bedrageri for ni milliarder kroner.

Her fortæller Patterson, at metoden, der blev brugt til at suge de enorme summer ud af Skat i forbindelse med uberettiget refusion af udbytteskat, var bredt kendt i Shahs selskab, Solo Capital, og centralt styret af dets ledelse.

Patterson, der ligesom Shah er brite, siger selv, at han blev opmærksom på, hvad der reelt foregik, i slutningen af 2013, og at han derefter luftede sine bekymringer.

- Jeg er ret sikker på, at jeg talte med Sanjay Shah og de andre chefer om det, men det generelle svar var, at der var blevet lavet en juridisk vurdering, som understøttede metoden, siger Patterson i retten.

- Jeg tror ikke, at ordet "smuthul" blev brugt, men det var underforstået, at det var det, det drejede sig om.

Patterson erkender, at han fortsatte med at arbejde for Shah, selv om han havde en formodning om, at der foregik noget ulovligt.

Pattersons rolle i Solo Capital var at holde aktiehandelssystemet, der muliggjorde refusioner af udbytteskat, i gang som en slags mellemmand mellem selskabet og dets kunder.

Ifølge Patterson var det Solo Capitals ledelse - herunder Sanjay Shah - der bestemte, hvordan aktiehandlerne skulle foregå i detaljer. Patterson fortæller blandt andet, at han af ledelsen fik at vide, at kunderne skulle købe forskellige mængder aktier.

- Jeg går ud fra, at ledelsen tænkte, det så ville se mere normalt ud, siger Patterson i retten.

Mens han afhøres, skriver Sanjay Shah noter med en blå kuglepen. Han kigger kun sjældent på sin tidligere medarbejder. Inden retsmødets begyndelse hilste de hurtigt på hinanden med et nik og en løftet tommelfinger.

Shah erkender, hvad der er sket, nægter sig skyldig med den begrundelse, at han og hans selskab blot udnyttede et smuthul i den danske skattelovgivning.

Anthony Mark Patterson skulle have siddet på anklagebænken sammen med Shah, men valgte i slutningen af februar af gå til bekendelse. Han tilstod medvirken til bedrageri for 8,4 milliarder kroner og blev efterfølgende idømt otte års fængsel, en tangering af den næstlængste straf for økonomisk kriminalitet i dansk retshistorie.

