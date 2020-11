Se listen: Shu-bi-dua-klassiker og 121 andre sange ryger ud af Højskolesangbogen

Der kunne hverken blive plads til "Mormors kolonihavehus" (197) eller Shu-bi-dua-sangen "Danmark" (380) i den nyeste udgave af Højskolesangbogen, som er udkommet i dag. Kristeligt Dagblad samler her en liste over alle 122 sange, der er blevet fravalgt til denne udgave

Højskolesangbogen er ikke en statisk størrelse. Ved hver nyudgivelse må en række gamle sange vige pladsen for nye.

Det er også tilfældet i den 19. udgave af den populære sangbog, som er på gaden nu. Når en sang forlader Højskolesangbogen, kan der være flere grunde til det, kan man læse på den officielle hjemmeside Højskolesangbogen.dk.

"Det kan have noget at gøre med sangbarhed eller være baseret på en vurdering af, at sangen har haft sin aktualitet, og at den må vige for at gøre plads til mere tidssvarende sange. Højskolesangbogens udvikling er en evig vekselvirkning mellem tradition og fornyelse."

Kristeligt Dagblad samler her en liste over alle de sange, som er udgået.

Morgen

3 Rind nu op i Jesu navn

15 See the golden sun from the ocean rise

17 Når lyset åbner og dagen går

18 I dag skal du løfte dit hoved mod himlen

22 Look, real daylight soon

29 Når solen fejer gaden fuld af lys

Tro

36 Almægtige og kære gud

39 Guds ord det er vort arvegods

40 Du, Herre Krist

43 Lover den Herre, den mægtige konge med ære!

49 Vor tro er den forvisning på

50 Guds igenfødte, ny-levende sjæle

55 Lovsynger Herren, min mund og mit indre!

56 Denne er dagen, som Herren har gjort

60 Er du modfalden, kære ven

63 Vidunderligst af alt på jord

65 Min mund og mit hjerte

67 Alt står i Guds faderhånd

69 Guds fred er mer end englevagt

73 Jeg har en angst som aldrig før

Liv

90 Der skinner en sol i lys og løn

96 A plain and active, joyful life on earth

105 Forlad os vor skyld for hver en drøm, vi har dræbt

114 Vinden blæs synna, og vinden blæs norda

130 I en väld full av kosmiska under

132 Lazarus lå i sin grav

143 Hvad er år og hvad er alder

144 Would you know my name

146 Og rammer vild vinde

149 Folk er ikke maskiner

154 Kun ord, som går i sagn og sang

156 Til sagn og sange og eventyr

158 I skogens smågutten gik dagen lang

Sprog og ånd

171 Vi søger det frygtløst i dybet

Frihed og fællesskab

180 Farvel, min velsignede fødeby!

185 Sej mæ, ska vi mej i kri?

193 Ja, jeg er født i dette lave

194 Venter du efter at solen skal skinne

197 Bag på cyklen, hjulet snurrer

198 Stjernerne blinker, jorden drejer rundt

199 Engang var frihed ordet

200 Se, hvilket menneske

204 Wind Nord Ost, Startbahn null drei, bis hier hör' ich die Motoren

Året

207 For dig, o Herre, som dage kun

218 Ind under jul, hvor er det trist

219 Julebudet til dem, der bygge

221 Nu vil vi sjunge og være glad

227 O, du fröhliche, o du selige

234 Et lidet barn så lysteligt

240 Kom, alle kristne

242 Hør, hvor englesangen toner

249 Guds godhed vil vi prise

259 Det var en morgen ved vintertid

260 Nu leger tidlig forårssol

267 Oh, what a day today - a sunny day

270 Våren er i luften

274 Alt det du vet om, e vinter'n som tappa dæ tom

293 Komm, lieber Mai, und mache

299 Fra påskeblæst til pinsesol

301 Kærligheds og sandheds Ånd!

302 Du, som går ud fra den levende Gud

305 Geh aus, mein Herz, und suche Freud

308 Den blomstertid nu kommer

318 Nu lindar av olvon en midsommerkrans

320 Du friske, varme sommerluft

322 Se nordenvindens jagen

328 Natten ser med milde øjne

330 Vor sommer er solstrejf og brisevift

344 Nu hælder året mod sit fald

Norden

358 Where the road bends, there you see

368 Jeg lagde min gård i den rygende blæst

375 Jeg svømmer ind fra Kattegat

380 Se solen stiger op over bilkirkegården

394 Med kåde smil den lyse sol

397 Jeg véd et land, hvor fjelde står

406 Per spelmann han hadde ei einasta ku'

407 Og ræven lå under birkerod

415 Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land

417 Ge mig en dag av vindar och sol

420 Fjärran han dröjer från grönskande dalar

Kærlighed

424 Candida hviler i hjerte-kært gemme

429 Nys fyldte skøn Sired sit attende år

434 Hr. Peder kasted runer over spange

435 Early one morning, just as the sun was rising

441 Alle mine længsler de smyger sig om dig

445 Bækken løber let på slebne småsten

447 What do you get when you fall in love

456 Min kære ven

Folkeviser

460 Jeg var mig en fattig ungersvend

463 Prinsessen sad i højeloft

467 Den sømand, han må lide

Historien

470 I gamle dage det var engang

476 I Skanderborrig enge

480 En gammel mager karl, som spiste ene

483 For bønder himlens fugle mer

484 Lynildsmand, som for vort øje

485 De snekker mødtes i kvæld på hav

490 Vi fik ej under tidernes tryk

492 De vår en daw i høsten ti

503 Du husmand, som ørker den stridige jord

508 Fra seklernes morgen der stiger en sang

517 Sag mir, wo die Blumen sind

518 Come gather 'round people wherever you roam

Bibelhistorien

527 Zakæus var nok blevet mobbet

528 Skal der stenes, bør den første sten

529 En sædemand gik ud at så

530 Apostlene sad i Jerusalem

Aften

532 Når mørket jorden blinder

535 Hvilestunden er i vente

536 Tiden skrider, dagen rinder

540 Jeg er træt og går til ro

544 Til vor lille gerning ud

546 Den skønne jordens sol gik ned

550 Klokken slår

551 Sleep my love, and peace attend thee

556 Nu er den skønne dag forbi

558 Jeg skal våge og være dig bi

565 Aftenhimlens strålesymfoni

566 Nu sænkes over alt

567 Aftenrøde over tage

569 I dagens sidste soledans

571 Natten gik med sine drømme