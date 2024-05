Sidespejlstyve fra Østjylland er blevet anholdt i Sverige

To litauiske mænd er sigtet for at stjæle en lang række sidespejle i Østjylland.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag.

Tilbage i februar blev der i løbet af en uge stjålet flere hundrede sidespejle i politikredsen.

Det lykkedes ikke politiet at finde frem til de tre formodede gerningsmænd i Danmark, men fordi politiet havde en formodning om, at de var flygtet til Sverige, blev der udstedt en international efterlysning.

18. april oplyste svensk politi, at det havde anholdt to af de efterlyste mænd i forbindelse med en tyverisag. De to anholdte mænd er 33 og 27 år og litauiske statsborgere.

Den 33-årige mand skal afsone en fængselsdom i Sverige, og kan derfor ikke udleveres til Danmark på nuværende tidspunkt.

Den 27-årige blev fredag udleveret i Kastrup Lufthavn. Her blev han anholdt af betjente fra Østjyllands Politi.

Lørdag skal han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Han er foreløbig sigtet for 16 tyverier af sidespejle i og omkring Aarhus.

- Vi har i første omgang valgt 16 tyverier ud, hvor vi mener, at mistankegrundlaget er så stærkt mod de to mænd, at de kan varetægtsfængsles, siger Casper Petersen fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

- På grund af den organiserede måde, tyverierne er foregået på, så er de sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed.

Når den 33-årige har afsonet sin straf i Sverige, ventes det, at han kan blive udleveret til Danmark.

I februar meldte Østjyllands Politi om omkring 200 tyverier af sidespejle i løbet af kort tid.

Det var især sidespejle på forholdsvist dyre biler, der var mål for sidespejlstyvene.

/ritzau/