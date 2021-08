Sidste mand er sat på fri fod i rekordsag om hvidvask

Den sidste varetægtsfængslede mand i Danmarks hidtil største sag om hvidvask er fredag aften blevet sat på fri fod. Politiet kalder sagen "Operation Greed".

Beslutningen om løsladelse af den 42-årige irakiske statsborger er blevet truffet fredag klokken 19.00 af Østre Landsret.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Ulrik Sjølin.

Irakeren er sammen med 16 andre mænd og tre selskaber tiltalt for hvidvask og for svindel med moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag.

De udgjorde en slags kriminel servicevirksomhed, hævdes det. Samlet er der begået hvidvask for 530 millioner kroner. Og statskassen er blevet unddraget i alt 297 millioner kroner, påstår anklagemyndigheden.

I en stor operation slog politiet til med anholdelser i oktober 2017. Derefter rejste anklagemyndigheden tiltale. Københavns Byret indledte straffesagen i december 2018, men i dag - mere end to et halvt år senere - er den efter talrige forsinkelser fortsat i gang.

Den 42-årige irakers forhold er anderledes end de øvrige tiltaltes. Han er nemlig allerede udvist af Danmark. I den tidligere sag tilstod han grov økonomisk kriminalitet. Manden blev idømt fængsel og samtidig udvist.

Mens de øvrige tiltalte er blevet løsladt fra varetægtsfængsling, måtte den 42-årige blive bag tremmer. Over to år er blevet brugt på afsoning af den tidligere dom.

I sommer stod han til prøveløsladelse, og derefter bad anklagerne om at få ham fængslet på et nyt grundlag, nemlig efter hjemrejseloven. En udvist udlænding kan fængsles, når det skønnes nødvendigt for at sikre hans tilstedeværelse under sagen.

- Landsretten har sagt, at det ikke er nødvendigt, oplyser advokat Ulrik Sjølin.

Som nævnt ruller processen videre i Københavns Byret. Der er planlagt retsmøder frem til februar næste år.

/ritzau/