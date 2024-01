Signal- og sporskiftefejl sætter stopper for østjyske tog

Der kører fra søndag formiddag ingen tog mellem Skanderborg og Fredericia, oplyser DSB på sin hjemmeside.

Der er indsat togbusser på strækningen, og endnu er der ingen prognose for, hvornår togene kommer i drift igen.

Togbusserne kører med store forsinkelser, lyder meldingen fra DSB. Det skyldes, at vejene på grund af det kolde vejr er glatte. Ifølge DSB er der op til en times længere køretid på vejene.

Driftsstoppet på jernbanen skyldes ifølge DSB dels en signalfejl ved Skanderborg og dels sporskiftefejl på strækningen mellem Skanderborg og Horsens.

Ifølge DSB arbejder Banedanmark på at rette fejlene.

DSB gør i forbindelse med driftsstoppet opmærksom på DSB's rejsetidsgaranti. Den indebærer, at man ved mindst 30 minutters forsinkelse kan søge om kompensation for sin billet. Man ansøger via DSB's hjemmeside.

For passagerer, som måtte have købt pladsbillet og ikke kan bruge denne på grund af forsinkelsen, gælder, at pladsbilletten kan refunderes uden gebyr.

/ritzau/