Sigtede i sag om drab på gravid holdes fortsat fængslet

Den 25-årige mand og 34-årige kvinde, som er sigtet i sagen om drabet på en gravid kvinde i Holbæk, skal fortsat sidde fængslet.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Fængslingen er forlænget frem til foreløbigt 31. januar.

På forhånd havde mandens forsvarer til dagbladet Nordvestnyt meddelt, at den 25-årige accepterede forlængelse af fængslingen, mens kvinden ønskede at få spørgsmålet for retten. Men også hun fik fængslingen forlænget.

Der udestår stadig mange ubesvarede spørgsmål i drabssagen, og ved tirsdagens retsmøde var der fortsat lukkede døre.

Det betyder, at det holdes hemmeligt, hvad de to eventuelt har forklaret for retten, og hvad politiet har fremlagt af beviser. Motivet til drabet fortaber sig også i det uvisse.

Det er dog kommet frem tidligere, at både kvinden og manden nægter sig skyldige.

Begge sigtede af afghanere. Det samme er den dræbte kvinde, der blev 37 år.

Drabet fandt sted 3. november, hvor kvinden blev overfaldet og dræbt med kniv, da hun sad i sin bil. Hun havde netop fået fri fra sit arbejde på Plejecenter Samsøvej i Holbæk.

Gerningsmanden trak hende ud af bilen, og hun blev stukket adskillige gange og fik skåret halsen over.

En kollega forsøgte at hjælpe kvinden, men uden held.

I første omgang lykkedes det lægerne at redde den ufødte dreng, som kvinden bar. Han døde dog senere.

Politiet mener, at den 25-årige mand udførte drabet, mens det mener, at den 34-årige kvinde fik ham til det. Ifølge politiet havde der været kontakt mellem de to inden drabet via beskedtjenesten WhatsApp.

De sigtede er beskyttet af navneforbud, hvilket gør det forbudt at bringe oplysninger, som kan afsløre de sigtedes identitet.

Politiet har dog oplyst, at der er en relation mellem den dræbte og de to sigtede.

En 18-årig mand blev 1. december også anholdt og sigtet for medvirken til drabet. Han er ikke forsøgt fængslet, men blev afhørt af politiet og løsladt igen. Det er uvist, hvordan politiet mener, at han har været involveret.

