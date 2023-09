Sigtelse: 16-årig fik klippet håret af ved røveri

En 17-årig dreng og to 18-årige mænd skal torsdag morgen i grundlovsforhør ved Retten i Randers, hvor de er sigtet for røveri, vold og ulovlig tvang.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Ifølge politiet er det begået mod to unge mænd i en lejlighed i Grenaa.

Randers Amtsavis skriver, at gruppen blandt andet er sigtet for at have klippet noget af en 16-årig drengs hår af og taget kvælertag på ham.

Artiklen fortsætter under annoncen

De skal også have tvunget en 18-årig mand til at hæve penge til dem ifølge mediet.

Ifølge Randers Amtsavis oplyser politiet, at de forurettede og de tre anholdte kender hinanden i forvejen.

Politiet skriver på X, at anklageren i sagen vil bede om, at dørene bliver lukket, når grundlovsforhøret går i gang.

Sker det, vil offentligheden ikke få indblik i eventuelle forklaringer fra de sigtede eller politiets beviser mod dem.

/ritzau/