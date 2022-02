Sigtelse: 28-årig indlogerede svensk bandemorder i lejlighed

En dommer i Københavns Byret har fredag varetægtsfængslet en 28-årig mand for medvirken til et banderelateret drab, der blev begået på Nørrebro i København i december.

Seks mænd er nu fængslet i sagen, men af politiets sigtelse fremgår det, at der fortsat er uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

Sagen drejer sig om drabet på en 27-årig mand, der angiveligt var en del af det københavnske bandemiljø, den 2. december. Den 27-årige blev skudt ned på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade.

Ved episoden blev der affyret fem skud fra en pistol af mærket Glock. En uidentificeret person havde held til at flygte fra stedet, selv om der også blev skudt mod ham. Skuddene mod ham anses af politiet for at være drabsforsøg.

Politiet mener, at det var en 22-årig svensker, som affyrede de fem skud. Og den 28-årige mand, som er blevet fængslet fredag, hjalp ifølge sigtelsen svenskeren forud for og efter drabet.

Den 28-årige har ifølge sigtelsen deltaget i rekognoscering på gerningsstedet inden drabet. Derudover skal han have transporteret svenskeren til en lejlighed på Langebrogade i København.

Lejligheden blev stillet til rådighed for svenskeren i dagene op til drabet. Politiet mener, at forberedelseshandlingerne har fundet sted i perioden fra 28. november og frem til den 2. december, hvor den 27-årige mand blev skudt og dræbt.

Efter drabet var den 28-åriges opgave at tømme lejligheden på Langebrogade for svenskerens ting, lyder det i sigtelsen. Det skete angiveligt dagen efter, og på det tidspunkt var svenskeren og en anden mistænkt allerede anholdt af politiet.

Ifølge sigtelsen tog den 28-årige mand svenskerens ejendele med til sin egen bopæl, hvor han opbevarede dem.

Ud over sigtelsen for drab og drabsforsøg er den 28-årige sigtet for grov våbenkriminalitet ved at have været i besiddelse af Glock'en isat syv skarpe patroner.

Svenskeren og en 18-årig dansker blev fængslet allerede dagen efter drabet. Lige før jul blev to 20-årige mænd fængslet i sagen, og siden blev en femte mand anholdt og fængslet. Den 28-årige er altså nummer seks anholdte i sagen.

Alle retsmøder i sagen er foregået for lukkede døre, og det vides derfor ikke, hvad de fængslede har forklaret over for dommeren.

