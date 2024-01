To mænd fængslet for skuddrab af mand på hotel i Brøndby

To mænd på henholdsvis 22 og 30 år varetægtsfængsles in absentia for at have skuddræbt en 29-årig mand på et hotel i Brøndby i weekenden.

Det har en dommer ved Retten i Glostrup afgjort, da der er risiko for flugt og risiko for, at de to mænd vil påvirke efterforskningen.

De var ikke til stede under grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup mandag, da sigtelsen blev læst op af specialanklager Rasmus Kim Petersen.

De er sigtet for mellem 21.30 og 23.00 fredag aften at have skudt en 29-årig polsk mand i brystet, hvilket medførte, at han afgik ved døden på hotellet A Hotels på Vibeholms Allé i Brøndby.

En 60-årig mand er også sigtet i sagen. Politiet løsladte ham mandag morgen. Tidligere mandag skrev politiet på X - det tidligere Twitter - at alle tre sigtede har en relation. De to fængslede har desuden en relation til offeret.

De to mænd er sigtet og fængslet in absentia, hvilket betyder, at politiet ikke har mændene i dets varetægt. Politiet kan bruge en varetægtsfængsling in absentia til at efterlyse dem internationalt.

Politiet har på X opfordret de to mænd til at melde sig selv, da det godt kender deres identitet.

De to mænd nægter sig skyldige. Fremstillingen sker bag lukkede døre, da der kan komme detaljer frem under sagen, som ikke må afsløres for offentligheden af hensyn til den fremtidige efterforskning.

Ud over drab er de to mænd sigtet for at have begået drabet med skydevåben på offentligt tilgængeligt sted. Det er en skærpende omstændighed og kan øge en potentiel straf.

Politiet modtog anmeldelsen om drabet lørdag middag. Det blev kaldt til hotellet, efter at en mand blev fundet død på hotelværelse 412.

Det vides ikke, hvad gerningsmandens eller gerningsmændenes motiv var.

Det er ikke første gang, at hotellet i Brøndby optræder i en dansk kriminalsag.

I den såkaldte "Operation Greed" om skattesnyd, hæleri og hvidvask for hundredvis af millioner af kroner blev en del af de kriminelle aktiviteter begået og planlagt på A Hotels.

Hovedmanden i Greed-sagen og hans bror tilhører den familie, som driver hotellet i Brøndby. Hovedmanden blev i Københavns Byret idømt syv års fængsel, mens hans bror blev idømt seks års fængsel. En tredje bror blev i øvrigt frifundet i byretten.

