Sigtelse: Mand planlagde knivdrab på 19 år ældre kvinde

En 34-årig mand er sigtet for drab på en 53-årig kvinde ved at stikke hende flere gange i brystet på en adresse i Beder, der ligger syd for Aarhus.

Det er kommet frem under grundlovsforhøret i Retten i Aarhus.

Ifølge politiet var drabet planlagt, eftersom den 34-årige havde medbragt gerningsvåbnet til det røde murstenshus på adressen i Beder.

Manden er ifølge Ekstra Bladet iført en blå dna-dragt i retten.

Han erkender i retten at have stukket kvinden med kniv, men han nægter at have haft til hensigt at dræbe hende. Det oplyser mandens forsvarer, Mette Lund Thomsen, ifølge Ekstra Bladet.

Manden stak ifølge sigtelsen kvinden ti gange, heraf flere i brystet, skriver Aarhus Stiftstidende. Det skete kort før klokken 20.57 onsdag. Politiet anholdt manden klokken 21.07, hvor kvindens liv ikke stod til at redde.

Der var "flere personer" på adressen, da politiet kom frem, men politiet vil torsdag ikke oplyse, hvor mange mennesker der var tale om.

Inden grundlovsforhøret oplyste Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, at den 53-årige kvinde og den formodede drabsmand kendte hinanden i forvejen. Politiet vil dog ikke oplyse, hvilken relation de havde.

Ifølge Aarhus Stiftstidende deler den formodede gerningsmand og den forurettede efternavn.

Anklager Birgitte Ernst har anmodet om lukkede døre. Den begæring har dommeren fulgt, og derfor er pressen og tilhørerne blevet sendt uden for lokalet, skriver Ekstra Bladet.

Derfor er det ikke muligt for offentligheden at høre hverken mandens forklaring, eller hvad politiet mener at have af beviser imod den sigtede.

Eftersom manden delvist har tilstået, mener dommeren ikke, at der er grundlag for et navneforbud i sagen.

