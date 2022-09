Sigtelse: Med tre skud dræbte 20-årig en butiksansat

Lørdag eftermiddag stilles ung mand for en dommer ved Københavns Byret sigtet for skuddrab i butik.

Seks gange blev der affyret skud fra en pistol mod en 24-årig mand, da han stod i en vandpibebutik i Københavns Nordvestkvarter en septemberaften i år.

Skuddene blev affyret på tæt hold, og tre af dem ramte manden i overkroppen. Hans kvæstelser var så voldsomme, at han døde af det.

Sådan lyder det lørdag eftermiddag i Københavns Byret, hvor en 20-årig er blevet sigtet for drabet.

Han nægter sig skyldig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den høje mand kom roligt ind i retten omkring klokken 14.10 iført blåt joggingtøj og sorte gummisko. Det mørke hår er langt i toppen med totter ned for panden. I nakken er håret helt kortklippet.

Før han nåede at sætte sig på en stol, gik han med sin forsvarer, advokat Gitte Juul Jensen, ind i et tilstødende lokale for at vende sagen uden andres påhør.

Da de kom tilbage, oplyste forsvareren, at hendes klient ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Hvad der ellers er op og ned i sagen, bliver også holdt hemmeligt for offentligheden indtil videre.

Specialanklager Dorte Frandsen anmodede om at få lukket dørene under retsmødet, og det imødekom dommeren klokken 14.25.

Det skete af hensyn til efterforskningen og betyder, at mulige beviser og teorier fra politiets side ikke kommer frem før senere i forløbet.

Også Gitte Juul Jensens anmodning om et navneforbud blev opfyldt.

Drabet på den 24-årige mand skete omkring klokken 20.45 den 12. september i butikken på Frederikssundsvej 25.

Butikken sælger blandt andet vandpiber og vandpibetobak og bruges af mange i området til pakkeudleveringer.

Halvandet døgn efter drabet efterlyste politiet den formodede gerningsmand. I efterlysningen blev den mistænkte beskrevet som spinkel og mørkklædt.

Ved hjælp af videoovervågning og vidners beskrivelser fik politiet kortlagt dele af den flugtrute, som drabsmanden tog for at komme væk fra butikken.

Først løb manden til venstre ad Frederikssundsvej. Kort efter drejede han til venstre ad Vibevej, hvor han tog en cykel og formentlig kørte til højre ad Ørnevej.

Om det er tip fra offentligheden i forbindelse med efterlysningen, der har ført til anholdelse, er ikke oplyst.

Anholdelsen af den 20-årige skete ved 18-tiden fredag aften.

/ritzau/