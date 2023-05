Sigtelse: Offer i frisørsalon blev stukket to gange i ryggen

En 32-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger mistænkt for et knivstikkeri i en frisørsalon i Vollsmose i Odense.

Det skriver Ekstra Bladet, som har været til stede ved grundlovsforhøret ved Retten i Odense.

Manden blev anholdt cirka klokken 13.30 fredag, en times tid efter at en person blev stukket ned i centeret Vollsmose Torv.

Han er sigtet for grov vold, oplyste vagtchef Peter Vestergaard lørdag morgen til Ritzau.

Ekstra Bladet skriver, at manden er sigtet for at stikke offeret to gange med kniv i ryggen. Stikkene var så dybe, at offerets ene lunge klappede sammen.

Lørdag morgen var meldingen, at offeret for knivstikkene var i stabil tilstand.

Den 32-årige mand nægter sig skyldig, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/