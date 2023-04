Sigtet for bortførelse efterforskes i Emilie Meng-sagen

Politiet vil efterforske, om den sigtede i sagen om bortførelsen af en 13-årig pige på Sydvestsjælland kan kobles til det uopklarede drab på Emilie Meng.

Det bekræfter Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor, til B.T.

- Jeg har været i kontakt med politiet, som har bekræftet, at de selvfølgelig også vil kigge på Emilie Meng-sagen, siger advokaten til B.T.

Hun fortæller, at hun har fået besked fra politiet, efter at hun mandag gik i pressen og opfordrede til, at en eventuel kobling mellem de to sager ville blive efterforsket.

Mandag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet på en mistanke om at have bortført og voldtaget en 13-årig pige ved Kirkerup på Sydvestsjælland. Pigen blev fundet søndag eftermiddag. Manden har delvist erkendt sigtelsen.

17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 i Korsør, da hun var på vej hjem fra en bytur. Hendes lig blev fundet et halvt år senere i en sø ved Borup. Men drabsmanden er aldrig fundet.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udtalte mandag om efterforskningen af bortførelsen af den 13-årige pige, at politiet "helt naturligt" skal se på, om der kan trækkes tråde til andre uopklarede sager.

Men politiet har ikke sagt, hvilke sager der er tale om.

Ifølge Mai-Brit Storm Thygesen er det "oplagt" at undersøge sagen om drabet på Emilie Meng i relation til den 32-årige, der er fængslet for bortførelsen af den 13-årige.

Den 32-årige er foreløbigt varetægtsfængslet til 11. maj.

Ifølge B.T. har den 32-åriges advokat, Jens Otto Johansen, ingen kommentarer til efterforskningen af Emilie Meng-sagen i relation til sin klient.

/ritzau/