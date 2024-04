Sigtet for drab på Hjallerup-pige forbliver varetægtsfængslet

En 18-årig mand, der er sigtet for voldtægt og drab på en 13-årig pige i Hjallerup, forbliver varetægtsfængslet yderligere fire uger.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

Den sigtede har frivilligt accepteret forlængelsen af fængslingen, som stod til at udløbe 9. april.

- Set i lyset af at min klient har erkendt grov vold med døden til følge, er det naturligt at acceptere fortsat varetægtsfængsling, siger advokaten.

Hun kalder det "en helt igennem fuldstændig forfærdelig sag".

Den sigtede blev anholdt 11. marts, efter at politiet havde fundet den svært kvæstede pige ved et varmeværk i Hjallerup.

Ved grundlovsforhøret dagen efter kom det frem, at den dengang 17-årige mand sigtes for at have voldtaget og dræbt pigen aftenen forinden.

Pigen blev ifølge sigtelsen slået, dels med en mursten, dels med knyttet hånd, ligesom hun blev kvalt.

Det var pigens mor, der slog alarm, efter at hun havde fundet pigen.

Da politiet kom frem, forsøgte man at genoplive den 13-årige, men hendes liv stod ikke til at redde.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre af hensyn til den sigtedes unge alder og den igangværende efterforskning.

Inden dørene blev lukket, oplyste den daværende forsvarsadvokat, at manden nægtede anklagerne om drab og voldtægt.

Til gengæld erkendte han grov vold med døden til følge.

Dommeren fandt, at der er særligt bestyrket mistanke om, at manden er skyldig i drab.

Der er ikke kommet noget frem om et eventuelt motiv.

Men Nordjyllands Politi har tidligere oplyst, at der har været en relation mellem offeret og den formodede gerningsmand.

- De har haft et kæresteforhold, som for kort tid siden er ophørt, har vicepolitiinspektør Frank Olsen udtalt i en pressemeddelelse.

De første dage af varetægtsfængslingen tilbragte den sikrede på en sikret ungdomsinstitution.

Da han kort tid efter fyldte 18 år, blev han overflyttet til en arrest, hvor han fortsat befinder sig.

