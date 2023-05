Sigtet i sag om kidnapning: Det var bare et skuespil

På papiret er politiets sigtelse alvorlig: En 17-årig dreng blev fredag frihedsberøvet i fire timer og forsøgt afpresset.

Han ville blive slået ihjel, og hans mor ville få en håndgranat smidt ind i sin lejlighed, hvis ikke 50.000 kroner blev skaffet.

Det var fredag eftermiddag, at Københavns Politi i Lyngby anholdt tre mænd i sagen, men et grundlovsforhør lørdag fremkalder et andet og grumset billede.

Alle tre nægter sig skyldige. Efter at have hørt forklaringer fra to af de anholdte, heriblandt en pædagog, skrider anklageren til løsladelse.

Der er intet krav om varetægtsfængsling, oplyser den ene af mændenes forsvarer, advokat Anders Schønnemann.

Den ene sigtede er 24 år og har kendt offeret i flere år. De er vokset op i samme kvarter. Han siger, at de fredag eftermiddag mødtes i Rovsingsgade og talte om et problem.

Den 17-årige havde dummet sig. Han havde stjålet penge fra den lejlighed, som den 24-årige havde skaffet ham, lyder forklaringen.

- Han indrømmer at have taget pengene, siger han.

- Han siger, "brormand, jeg har en plan", lyder det.

Den går ud på at opføre et skuespil i telefonen overfor den 17-åriges mor. Hun skal få indtryk af, at sønnen er kidnappet. Så vil hun betale, forklarer den 24-årige.

Han afviser, at den 17-årige var berøvet sin frihed.

- Vi ryger smøger og nyder vejret og drikker vand, siger han.

Men han erkender, at han medvirkede i skuespillet. At han for eksempel sagde til moren i telefonen, at sønnen ville dø.

På et tidspunkt i forløbet blev en pædagog, der kender drengen fra sit job i en institution, ringet op.

- Min fornemmelse er, at de to andre var der for at hjælpe ham. De virker ikke konfliktoptrappende eller konfliktsøgende, siger pædagogen, der om sin egen rolle beretter, at han holdt sig på sidelinjen.

En enkelt af flere telefonsamtaler med moren overhørte han. Hun virkede ekstremt skræmt.

Da "drengene" ville til Lyngby for at hæve penge, tilbød pædagogen at være chauffør i sin bil. Da var politiet alarmeret, og anholdelsen skete kort efter.

Pludselig var pædagogen omringet af 15 betjente.

Han gentager, at han ikke havde nogen som helst anelse om frihedsberøvelse eller afpresning. Og i øvrigt ville det være helt usandsynligt at bruge sin egen bil til den slags.

- Jeg har levet 27 år i Nordvest. Jeg ved godt, hvornår man kommer til at involvere sig i kriminalitet, og hvornår man ikke gør, siger han i retsmødet.

