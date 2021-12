Sigtet i sag om læk af fortrolige oplysninger forbliver fængslet

En mand, der er sigtet for at lække klassificerede efterretninger, er gået med til at forlænge sin fængsling.

En varetægtsfængslet i en sag om læk af fortrolige oplysninger skal forblive fængslet i yderligere tre uger.

Det bekræfter anklagemyndigheden over for Ritzau.

Manden er en af de fire nuværende og tidligere medarbejdere i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der tidligere på måneden blev anholdt og sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger.

De blev anholdt 8. december, og den følgende dag blev tre af dem fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør, hvor hverken pressefolk eller andre tilhørere blev tilladt adgang.

Efter at have hørt deres forklaringer vurderede dommeren, at der var grundlag for at fængsle to af de tre, og de blev varetægtsfængslet i sagen i 11 dage - hvilket udløber mandag den 20. december.

Allerede fredag blev den ene løsladt, og det var således kun den sidste, der efter planen skulle for en dommer mandag.

Men Københavns Byret kunne mandag formiddag oplyse til Ritzau, at retsmødet, hvor en dommer skulle tage stilling til, hvorvidt der stadig var grundlag for at frihedsberøve manden, var blevet aflyst.

Der er ikke planlagt et nyt retsmøde i sagen mandag.

Aflysningen kan dermed ske af to grunde. Enten fordi vedkommende er blevet løsladt, eller fordi den sigtede frivilligt har ladet fængslingen forlænge for en periode og dermed ikke behøver at skulle for en dommer.

Det er sidstnævnte, der er tilfældet i denne sag. Den sigtede har ladet fængslingen forlænge i tre uger - frem til 10. januar 2022 - hvor han efter planen atter skal for en dommer.

Efterretningstjenesterne, politi og anklagemyndighed har holdt kortene tæt ind til kroppen om sagen. Det er uvist, hvad de præcist er sigtet for at have lækket, og hvornår det skulle være sket.

De er dog sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 109 stk. 1, der handler om at videregive oplysninger.

PET har oplyst i en pressemeddelelse, at de blandt andet er sigtet for "uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne".

Anklagemyndigheden ønsker ikke at oplyse, om alle fire, der tidligere på måneden blev anholdt, fortsat er sigtet i sagen. Det er mindst to af dem dog.

Det er nemlig tidligere oplyst at den person, som blev sat på fri fod i fredags, stadig er sigtet. Derudover er den varetægtsfængslede sigtet.

