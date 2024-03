Sikkerhed i midtjysk psykiatri skal analyseres efter dødsfald

Sikkerheden på Retspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital skal kigges efter i sømmene, efter at en 41-årig mand tirsdag aften døde efter at være blevet ramt af flere knivstik.

Det fortæller hospitalsdirektør i Psykiatrien i Region Midtjylland Tina Ebler dagen derpå.

- Det er en voldsom og meget tragisk begivenhed, som påvirker os alle sammen rigtig meget. Både medarbejdere, patienter og i ledelsen. Det er helt forfærdeligt, hvad der er sket.

- Sikkerheden for vores patienter og medarbejdere er noget, der står meget højt på vores dagsorden, så når sådan noget sker, så vi bliver noget rystede, siger Ebler.

Både den 41-årige, der døde, og den 46-årige mand, der efterfølgende blev anholdt, og som nu er sigtet for drab, var indlagt på afdelingens sengeafsnit 3, der er forbeholdt grønlandske patienter.

- Politiet er i gang med en efterforskning, og i dag (onsdag, red.) har vi nok mest fokus på de berørte patienter og medarbejdere og på at få taget hånd om dem, siger Tina Ebler.

- Derefter går vi selv i gang med en grundig analyse for at finde ud af, hvad der er egentlig er foregået, og om det var noget, vi kunne have forudset. Med den viden, jeg har nu, er der ikke noget, der tyder på, at det er tilfældet.

Det er endnu uklart, hvordan kniven, der blev brugt til overfaldet, var kommet i gerningsmandens hænder. To personer fra sengeafsnittets personale var til stede, da overfaldet på den 41-årige skete, fortæller Tina Ebler.

- Vores personale må ikke gå ind i sådan en konflikt. Vagtholdet kom med det samme, men desværre ikke hurtigt nok.

- Personalet er meget berørte af det, og der har været krisepsykolog til stede i dag, og det vil der også være de kommende dage.

- Vi er også meget opmærksomme på patienterne, fordi de jo kender hinanden godt og dermed også både offeret og gerningsmanden, siger hun.

I efteråret sidste år døde en patient, der var indlagt på en almen psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, efter en konfrontation med en medindlagt, som endte med, at manden, der endte med at miste livet, faldt og slog hovedet.

- Vores analyse og politiets efterforskning skal hjælpe os med at finde ud af, om der er nogle sikkerhedsprocedurer, vi skal have strammet op på, siger Tina Ebler.

- Er det noget, vi kan gøre anderledes? Vi er under psykiatriloven, så vi kan ikke bare scanne og visitere, som vi har lyst til, men vi skal kigge på, om der er ting, vi skal være opmærksomme på og tage ved lære af.

Tina Ebler er onsdag ikke bekendt med, hvor længe den 41-årige og den 46-årige har været indlagt på Retspsykiatrisk Afdeling.

- Men de har været der i et stykke tid, for jeg kender dem begge, siger hun.

På Retspsykiatrisk Afdeling bliver patienter, der har en psykisk lidelse og er sigtet eller dømt for noget strafbart, udredt og behandlet.

Den 46-årige fremstilles i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus klokken 14.15 onsdag.

