Solen skinner. I hvert fald for en stund. Og alle på nær Rasmus Pedersen, der skal mentalundersøges i fem timer af en psykolog, er samlet i Grenens sorte minibus. Da Rasmus Pedersen, i modsætning til de tre andre beboere på Nord, er anbragt i et såkaldt varetægtssurrogat på grund personfarlig kriminalitet, må han under ingen omstændigheder forlade afdelingen. Det må de andre til gengæld ved særlige lejligheder.

I bilen spørger 15-årige Paulina, om pædagogerne har husket deres ”smøger”. Når hun ser tegnefilm, taler hun aalborgensisk. Når hun taler om røg og rapmusik, lyder hun som én fra Vesterbro i København.

Pædagogen Kaj vifter med cigaretterne.

”Pyha,” siger Thilde: ”Jeg dør uden mine smøger.”

Pædagogen Carsten fortæller, at de skal ud at plukke jordbær. Der bliver stille, som afventer alle en form for entusiasme. Den udebliver. I stedet griner Kaj, de vi passerer Baunhøj Mølle – Norddjurslands højeste punkt. Han kommer fra Norge og konstaterer ironisk, at luften føles tynd. Foruden at være pædagog på Nord, er han også stedets musiklærer, og Paulina minder ham om, at de skal indspille senere. For nylig er hun begyndt at skrive og rappe sine egne tekster.

”De handler om ikke at give en fuck,” siger hun tørt, og Kaj griner igen og kalder Paulina for et ”naturtalent” og opfordrer hende til at blive ved med at skrive små tekster.

”Jaja,” siger Paulina og kigger ud af bilens rude. En gylden kornmark duver.

”Det svært at finde inspiration, når det ikke sker noget på Nord. Alle dage ligner hinanden,” siger hun.

”Måske er det dét, du skal skrive om. Livet her… hverdagen,” siger Kaj, og Paulina gentager sit ”jaja”. Hun ligner en, der har lagt hovedet i blød.

”Hvad med: Livet giver mig stress lige op i ansigtet / Det er derfor, jeg har de her rynker?”

Vi parkerer og går gennem en tæt nåleskov for at nå jordbærmarken. Paulina, Thilde og Simone spadserer forrest. Side om side, fjantende som skoleelever på koloni. Kaj trisser lidt efter. Jeg spørger ham, om det er svært at holde en professionel distance, når man kommer så tæt på de unge, som pædagogerne på den sikrede afdeling af og til gør.

”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke tænker over, hvor de unge ender, når de har forladt os. Faktisk bliver jeg venner med dem på Facebook, hvis de ansøger mig. Det lyder måske underligt – det synes nogle af mine kolleger i hvert fald – men det giver mig faktisk ro at kunne følge dem og skrive med dem engang imellem.”

Han viser en besked fra en tidligere anbragt, der spørger, hvornår de kan indspille musik igen. ”Kom snart til Grenaa,” har Kaj svaret.

”Jeg ved godt, jeg er en romantiker. Men for mig er relationen et krydderi, som af og til sker og gør mit arbejde meningsfuldt. Nogle gange vælger jeg at tro, at Grenen (navnet på institutionen, som afdeling Nord er en del af, red.) ikke bare et sted, der bliver glemt.”