Østjyllands Politi og Styrelsen for Patientsikkerhed mødes mandag for at drøfte, om røg udgør sundhedsrisiko.

En stor silo med 56.000 ton træpiller brænder på femte døgn ved Studstrupværket nord for Aarhus.

Det vil tage mindst en uge endnu, før branden er helt slukket, vurderer beredskabsinspektør Anders H. Jensen ved Østjyllands Brandvæsen.

- Lige nu forsøger vi at tømme siloen og køle den ned med nitrogen.

- Det er umuligt at sige, hvor lang tid det vil tage, men vi snakker mindst en uge. Det er formodningen lige nu, siger han mandag formiddag.

Branden brød ud torsdag, og røgen kan lugtes i store dele af lokalområdet.

Vurderingen har hidtil været, at røgen ikke udgør en sundhedsrisiko.

Mandag mødes Østjyllands Politi med Styrelsen for Patientsikkerhed for at drøfte situationen på ny.

Branden udvikler ikke store flammer, men inde i den store silo ligger træpiller og ulmer.

Det handler om at få siloen tømt, uden at der tilføres for meget ilt, siger beredskabsinspektøren.

- Det er en glødebrand inde i siloen. Det må ikke få ilt, for så kan det blive en stor overfladebrand. Så har vi en kæmpe røgsky og en stor brand.

- Vores taktik er at få træpillerne ud, uden at der tilføres for meget ilt i tanken. Det er en langsommelig proces, siger Anders H. Jensen.

Brandvæsenet arbejder døgnet rundt på sagen, siger han.

- Vi prøver at lave så få gener som muligt for de omkringliggende byer, men det er svært at styre røgen. Vi kan håbe, at regnen kan dæmpe lugtgenerne.

Rådet fra Østjyllands Politi var fredag, at man skal lukke døre og vinduer, hvis man føler sig generet af røgen.

Cirka 225.000 aarhusianere modtager fjernvarme fra Studstrupværket, der fyrer med halm og træpiller.

