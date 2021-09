Sindslidende mand dømt for drab på pædagog på bosted

Det var ikke meningen, at den 29-årige pædagog Yamma Ahamadzai, skulle dø, da en ung sindslidende mand dagen før nytårsaften i fjor flere gange stak ham med en kniv.

Sådan har den i dag 20-årige mand forklaret under retssagen. Han har erkendt at være skyld i pædagogens død, men afvist, at der var tale om manddrab. Men Retten i Holbæk er uenig.

- Du må have indset det som overvejende sandsynligt, at knivstikkene kunne medføre døden, lyder det fra retsformand Peder Johannes Christensen, da han onsdag over middag afsiger dom i sagen.

Den 20-årige mand dømmes for manddrab og skal anbringes på en psykiatrisk afdeling. På grund af hans sindssygdom kan han nemlig ikke straffes med fængsel.

Drabet skete om eftermiddagen den 30. december 2020 uden for beboerhuset på bostedet Ørbækskilde. Her kom pædagogen i klammeri med den unge mand. En video, som er blevet afspillet under sagen, viser optrinet.

Pædagogen skubbede den unge mand omkuld, og det udløste et angreb fra den sindslidende, som var bevæbnet med en springkniv.

Flere gange blev kniven hugget mod Yamma Ahamadzai. To gange ramte den ham i venstre side af brystet. Det ene stik var dræbende.

Episoden opstod, i forbindelse med at pædagogen skulle køre den unge mand til en coronatest.

Både familiemedlemmer til den dræbte og til drabsmanden var til stede i retten onsdag. Her kunne de inden dagens dom høre både senioranklager Hanne Christensen og forsvarer Erbil Kaya komme med deres afsluttende bemærkninger i sagen.

Begge kaldte sagen for "tragisk". Erbil Kaya benyttede også taletiden til at kritisere forholdene på bostedet. For i advokatens øjne havde bostedets mangelfulde behandling og omsorg også gjort hans klient til offer.

- Han er offer for systemsvigt og forsømmelse. Han har ikke fået den rette hjælp i rette tid. Han er offer for, at bostedet Ørbækskilde ikke har fulgt de gældende retningslinjer om for eksempel alenearbejde, lød det blandt andet fra Erbil Kaya.

Efter drabet besøgte Arbejdstilsynet bostedet og udstedte blandt andet et strakspåbud om, at de ansatte ikke måtte arbejde alene med beboere, som kunne finde på at være voldelige.

Retten har bestemt, at den 20-årige skal anbringes på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Han vil altså være frihedsberøvet, men skal opholde sig på et hospital i stedet for et fængsel. Her vil han skulle modtage behandling for sin sindssygdom.

Anbringelsen har i udgangspunktet ikke noget udløb. Det er i sidste ende op til en domstol at træffe afgørelse om, hvorvidt en domsanbragt person kan udskrives - altså løslades.

Den 20-årige mand har to uger til at beslutte, hvorvidt han vil anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/