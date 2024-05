Siriuspatruljen stopper ekspedition i det nordligste Grønland

En ekspedition med 12 medlemmer blev mødt af Siriuspatruljen, da den ankom til Grønlands nordligste punkt. Ekspeditionen - der går under navnet Transglobal Car Expedition (TGC) - kom fra Nordpolen, efter at den havde kørt gennem Canada.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

TGC prøver at rejse jorden rundt hen over begge poler og har derfor ansøgt om tilladelse til at færdes på indlandsisen og i Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

Ansøgningen er grundet fare for både ekspeditionen og for de myndigheder, der ville skulle undsætte ekspeditionen i en nødsituation.

Desuden kommer ekspeditionen fra et ikke-Schengenland og skal derfor have tjekket pas ved ankomsten til Grønland. Det kan kun ske ved et grænseovergangssted, som Grønlands Politi står for at håndhæve.

Grænsekontrollen ved Nationalparken i Nordøstgrønland sker i samarbejde med Siriuspatruljen, der har både politi- og militærmyndighed i området. Politimyndigheden håndhæves under reference til grønlandsk politi.

Ud over at tjekke til ekspeditionens velbefindende, sørgede den slædepatrulje, som mødte TGC, også for, at ekspeditionen kørte videre mod Station Nord, hvor politiet vil foretage en nærmere ekspeditions- og grænsekontrol.

/ritzau/