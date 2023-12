Situation i Det Røde Hav forværret efter gentagne angreb

Situationen for handelsskibene i Det Røde Hav er forværret i forhold til tidligere.

Det vurderer direktør for shippingrådgivningsvirksomheden Vespucci Maritime Lars Jensen, efter et containerskib fra Mærsk indenfor et døgn er blevet udsat for både et missilangreb og er blevet forsøgt bordet.

- Mærsk er her og nu det første eksempel på, at det samme skib er blevet forsøgt angrebet to gange. Det er sket, selv om man har militæreskorte i området, siger han.

Flere rederier inklusiv Mærsk valgte tidligere på måneden at sætte sejladsen gennem Det Røde Hav i bero efter flere angreb på handelsskibe i farvandet.

I stedet har rederierne sejlet en omvej om Afrikas sydspids.

Mærsk ændrede dog den beslutning, efter at USA tog initiativ til Operation Prosperity Guardian (OPG.). Operationen skal sikre retten til fri sejlads i området.

Modsat Mærsk har flere af de konkurrerende rederier holdt fast i beslutningen om at sejle omkring Afrikas Horn.

- Omstændighederne har været anderledes for Mærsk. De har fået tæt eskorte af nogle af de amerikanske destroyers (krigsskibe. red,), fordi flere af rederiets skibe sejler under amerikansk flag.

- Andre skibe, der har holdt fast i at sejle udenom, har ikke haft samme forbindelse til at få eskorte, siger han.

Efter de to angreb på skibet "Maersk Hangzhou" inden for et døgn, har Mærsk igen valgt at sætte sejladsen gennem Det Røde Hav i bero. Indtil videre i 48 timer.

Når rederierne bliver nødt til at sejle omkring Afrikas sydspids, forlænger det transporttiden mellem Asien og Nordeuropa mellem syv og otte dage, fortæller Lars Jensen.

- Det betyder ikke noget på den helt korte bane. Men varer vil blive forsinkede, og det vil kunne mærkes i slutningen af januar og starten af februar.

- Man vil opleve stigende fragtomkostninger, men her er det vigtigt at huske, at de omkostninger vi snakker om, stadigvæk er små i forhold til de ekstreme prisniveauer, vi så under pandemien, siger han.

