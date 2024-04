Sjælden begivenhed finder sted på markedet for bitcoin

Den fjerde såkaldte bitcoinhalvering har fredag fundet sted ifølge virksomheden CoinGecko, der analyserer kryptovaluta.

Begivenheden har kun ført til et mindre prisfald på bitcoin, hvis værdi er blevet sænket med 0,47 procent til 63.747 dollar - omkring 446.000 kroner.

Målet med den såkaldte halvering er at reducere antallet af nye bitcoins, der kommer ind i markedet.

Chris Gannatti, analytiker og kapitalforvalter i WisdomTree, beskriver halveringen som en af de mest spændende udviklinger på markedet for kryptovaluta i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

For tilhængerne af kryptovaluta er den såkaldte halvering med til at understrege bitcoins værdi som et sjældent og attraktivt aktiv.

Skeptikere er dog overbevist om, at det blot er et salgstrick, hvis formål er at tale værdien af bitcoin op.

Kryptovaluta kan beskrives som en slags digitale penge. Bitcoin fra 2009 er den ældste og mest kendte, men der findes over 1000 andre kryptovaluta.

Transaktioner med de digitale valutaer foregår uden om bankerne. De kan købes på forskellige børser på internettet. Prisen styres af udbud og efterspørgsel.

Systemet bygger på en såkaldt blockchain-teknologi. De digitale mønter kan opbevares i en virtuel pung på nettet.

/ritzau/Reuters