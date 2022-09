Sjællandske Medier tilbyder alle ansatte fratrædelse

Det kniber med at få økonomien til at hænge sammen hos Sjællandske Medier. Derfor har mediehuset tilbudt alle ansatte en frivillig fratrædelse.

Det fortæller fagbladet Journalisten på baggrund af en mail, der er sendt rundt hos medarbejderne på Sjællandske Medier torsdag eftermiddag.

Journalisten har også talt med tillidsrepræsentant Nina Lise om baggrunden for tilbuddet.

- Igennem en længere periode er der ikke blevet genbesat ledige stillinger, men det har vist sig ikke at være nok. Ledelsen er derfor i gang med at kigge på, hvordan man kan organisere sig og arbejde mere smart for pengene, siger hun.

Fratrædelserne vil træde i kraft fra 1. oktober. Ledelsen forbeholder sig dog retten til at afvise en fratrædelsesordning, hvis medarbejderen i ledelsens øjne er uundværlig.

Sjællandske Medier har mere end 200 redaktionelle medarbejdere, men det er ikke meldt ud, hvor mange stillinger, der skal skæres væk.

Sjællandske Medier står blandt andet bag fire dagblade og 41 ugeaviser.

Mediehuset ledes af chefredaktør Bente Johannessen, som dog har fået besked om, at bestyrelsen ønsker et generationsskifte.

Hun bliver i stillingen, indtil der er fundet en ny chefredaktør.

/ritzau/