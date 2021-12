Opgørelse fra Topdanmark viser, at danske husstande i år især har været ramt af skybrud og frostsprængninger.

Skaderegn over boligejere efter skybrud og massiv frost

Vejret har i 2021 givet voldsom hovedpine for flere af de danske husstande.

Særligt skybrud og massiv frost har været et problem for boligejerne. Det viser en opgørelse fra Topdanmark, der er landets næststørste forsikringsselskab.

- Det har været et vildt år med store kontraster i vejret, siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

- Allerede i februar så vi, at den kolde vinterkulde ramte både danskernes helårs- og sommerhuse, og det resulterede i mange anmeldelser af frostsprængninger.

Samlet set har der i 2021 været 431 tilfælde, hvor en husstand har været ramt af frostsprængninger.

Det er en stigning på 35 procent i forhold til 2018, hvor der senest var hård frost. Danskerne var stort set forskånet for frost i både 2019 og 2020.

Skybrud voldte også mange boligejere store problemer i det forgangne år. I alt har 1445 husstande været ramt af skybrud.

Det er en stigning på 43 procent i forhold til 2020.

- Særligt denne sommer var vi ramt af en større byge af lokale skybrud hen over landet inden for en kort periode.

- At skybrud på den vis er meget lokale, men til gengæld kommer i et større antal inden for en kort periode, skulle ifølge flere klimaforskere være, hvad vi kan forvente os i fremtiden, siger Rasmus Ruby-Johansen.

2021 har dog ikke kun budt på dårlige nyheder for de danske boligejere.

Selv om Topdanmark i december har registreret 63 procent flere anmeldelser om skader relateret til kraftigt blæsevejr end i december 2020, så har der samlet set i 2021 været markant færre skader som følge af blæsevejr i forhold til året før.

Nytårsaftensdag er det præcis 642 dage siden, at der sidst har været målt storm i Danmark. Det er den længste stormfri periode, der er registreret siden 1872.

- Der har ikke været registreret storm i Danmark siden marts 2020, og vi kan kun håbe, at rekordperioden uden storm bliver udbygget væsentligt i 2022, siger Rasmus Ruby-Johansen.

