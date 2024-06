Under et besøg i en kiosk på Østerbro i København gjorde Skat tirsdag et opsigtsvækkende fund.

De fandt nemlig to pistoler.

Det fortæller central efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Hviid Simonsen.

Politiet fik beskeden klokken 12.01.

Efterfølgende blev den 38-årige kioskindehaver anholdt for våbenbesiddelse. Han fremstilles i grundlovsforhør onsdag.

Hvilken kontrol Skat foretog i kiosken, fremgår ikke.

/ritzau/