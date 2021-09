Skattefejl har kostet Danske Bank-kunder 50 millioner kroner

Op mod 6000 kunder i Danske Bank er gået glip af samlet 50 millioner kroner, fordi der har været fejl i bankens skatteservices.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

- Fejlene skyldes primært, at vores systemer og manuelle kontroller desværre har vist sig utilstrækkelige i forhold til at håndtere den øgede kompleksitet i skattereglerne i de forskellige lande, skriver banken.

Fejlene har primært ramt kunder i Danske Bank, der har udenlandske aktier, hvor banken har hjulpet kunderne med at få tilbageført udbytteskat på aktier, så de ikke har skullet betale skat i både Danmark og udlandet.

Danske Bank understreger, at man er i gang med at rydde op og kompensere kunderne, men at antallet af berørte kunder kan ændre sig.

- Vi arbejder på at identificere, informere og kompensere alle berørte kunder - snarest muligt, siger Peter Rostrup-Nielsen, der leder den centrale enhed, som står for arbejdet i Danske Bank.

- Vores prioritet har været at stoppe fejlene, så kunder ikke længere påvirkes af dem, og vi har i første ombæring implementeret midlertidige løsninger, der skal sikre det.

- Vi vil kommunikere direkte til vores kunder, så snart vi har fundet ud af, hvem der potentielt kan være berørt. Vi beklager meget disse fejl, siger han i pressemeddelelse.

Der er tale om en del af et sagskompleks med fejl, som banken oplyste første gang om sidste år, efter at TV 2 og Berlingske havde afsløret fejlene, hvor der nu er kommet yderligere detaljer.

En anden del af sagerne handler om gældsopkrævning i forbindelse med dødsboer.

Her er fejlene i omkring 100 sager fortsat indtil august i år, oplyser Danske Bank.

