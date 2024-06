Skatteministeriet frifundet i millionstrid om skoles moms

Retten i Lyngby har tirsdag frifundet Skatteministeriet i en sag anlagt af Maskinmesterskolen i København.

Sagen drejer sig om betaling af moms på i alt 15,6 millioner kroner fra 1. juli 2013 frem til udgangen af 2015.

Skolen har betegnet det offentliges krav som uberettiget. Retten i Lyngby har tirsdag afgjort, at kravet var berettiget.

Tirsdagens dom er en stadfæstelse af to kendelser fra Landsskatteretten fra 2022. Landsskatteretten afgør klager om blandt andet selskabsskat og moms.

I sagen skulle der tages stilling til, om Maskinmesterskolen havde én samlet aktivitet i form af undervisning, eller om der var tale om to uafhængige aktiviteter bestående af henholdsvis maskinmesteruddannelsen og kursustilbud.

Kursustilbuddene drejede sig primært om videre- og efteruddannelse.

Det skyldes, at undervisning på videregående uddannelser er momsfritaget, mens kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje og primært retter sig mod virksomheder og institutioner, ikke er fritaget for moms.

Både Landsskatteretten og Retten i Lyngby mener, at der er tale om to uafhængige aktiviteter, fordi kursusaktiviteterne blev udøvet særskilt og uafhængigt.

Desuden lægger Retten i Lyngby i dommen vægt på, at der ved maskinmesteruddannelsen ikke er deltagerbetaling, mens der for kursusaktiviteterne er fuld deltagerbetaling.

Det var tre juridiske dommere, der skulle tage stilling til sagen ved Retten i Lyngby. Ved sager af denne type er der normalt kun en juridisk dommer.

At der i denne sag var tre juridiske dommere skyldes, at det vurderes, at dommen kan få væsentlig betydning for andre end sagens to parter.

