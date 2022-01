Skatteråd om Wolt-bud: Ikke selvstændig - men lønmodtager

Ifølge mediet Radar vurderer råd, at bud for Wolt er lønmodtager. Selskab vil ifølge Berlingske læse dommen.

Wolt-buddene er i skattemæssig øjemed lønmodtagere og ikke selvstændige. Det er Skatterådet kommet frem til, skriver techmediet Radar.

En journalist fra mediet arbejdede i flere måneder for Wolt for at kunne skrive om vilkårene hos selskabet, der leverer takeaway.

Sidste år bad journalisten Skatterådet om et bindende svar på, hvorvidt han var lønmodtager eller selvstændig, og det er altså nu kommet.

Rådet består af 19 medlemmer. De behandler og træffer afgørelser i sager og bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivningen.

Dommen kan få betydning for Wolt-buddene, sagde tjenestens danske direktør, Søren Meier Svendsen, tidligere tirsdag til Berlingske.

Efter dommen siger han til avisen, at han gerne vil forstå, hvad der er "op og ned", før han udtaler sig yderligere.

- I og med at vi ikke er part i sagen, kender vi ikke afgørelsen, og vi har heller ikke set den. Derfor har jeg ingen kommentarer, siger han til Berlingske.

Sagen er rejst af journalisten fra Radar. Leveringstjenesten er derfor ikke selv part i sagen ifølge avisen.

/ritzau/