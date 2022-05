Skattestyrelsen går til Højesteret med milliardkrav mod advokater

Højesteret skal afgøre, om advokatselskabet Bech-Bruun er ansvarlig for klients svindel med udbytteskat.

Skattestyrelsen har besluttet at anke dommen i en erstatningssag mod advokatselskabet Bech-Bruun til Højesteret. Kravet er på mere end en milliard kroner.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse tirsdag.

I slutningen af april blev Bech-Bruun frifundet af tre dommere i Østre Landsret i den usædvanlige sag. Samtidig blev det offentlige dømt til at betale sagsomkostninger for mere end seks millioner kroner til Bech-Bruun.

Det offentlige hævdede under sagen, at advokatselskabet var erstatningsansvarlig på grund af den rådgivning, som selskabet havde givet til en tysk bank.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tyske bank North Channel Bank tilstod i Retten i Glostrup i september 2019 at have gjort sig skyldig i bedrageri for 1,1 milliarder kroner. Det skete i forbindelse med refusion af udbytteskat.

Men landsretten afviste, at Bech-Bruun kunne gøres ansvarlig for statskassens tab.

Afgørelsen har været meget omtalt, men Skattestyrelsen mener, at afgørelsen er forkert og derfor skal prøves af landets øverste domstol. Hvis landsrettens dom får lov at stå uantastet, vil det få den konsekvens, at advokater i vidt omfang kan fraskrive sig ansvar, mener styrelsen.

I perioden 2012 til 2015 blev statskassen lænset for milliarder af kroner af forskellige internationale aktører, som fik refusion på udbytteskat, selv om de ikke havde ret til det.

Ifølge Skattestyrelsen var det professionelle rådgivere som Bech-Bruun, der blåstemplede de metoder, som blev brugt til at svindle med udbytteskatten.

- Skattestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at få stillet disse rådgivere til ansvar for deres rolle i sagen, udtaler fagdirektør i Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen i pressemeddelelsen.

- Der er i den forbindelse brug for, at Højesteret konkret og principielt får lejlighed til at foretage en vurdering af, hvor langt rådgivere kan gå, når de yder rådgivning af denne karakter,

Det er uvist, hvornår sagen kommer for Højesteret.

/ritzau/